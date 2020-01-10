Человечество занималось переработкой мусора еще 3 тысячи лет назад

Ученые нашли доказательства, что в древности обломки керамической посуды не выбрасывали, а использовали повторно.

Археологи обнаружили доказательства того, что древние люди, которые жили на территории Дубая, практиковали методы переработки мусора еще около трех тысяч лет назад.

Команда исследователей нашла на археологическом месте Сарук Аль-Хадид в Персидском заливе более 2600 объектов из бронзы, меди и железа, которые содержали в себе частички керамической посуды, - пишет Newsweek.

"Это интересный факт, что несколько тысяч лет назад жители этого места имплементировали переработку. Разбитый керамический сосуд не выбрасывали. Вместо этого его немножко меняли и использовали как другие орудия", - сказал глава археологической группы Кароль Юхневич.

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"Они становились оружием, украшениями, драгоценностями, предметами магического значения, к примеру фигурками змей", - добавил ученый.

Ранее ученые обнаружили, что люди на территории Сарук Аль-Хадид занимались производством предметов из железа еще 4 тысячи лет назад.