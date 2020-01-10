"Умные" подгузники и подушка от храпа: 11 интересных новинок CES

Sony удивила посетителей, показав собственный прототип электромобиля. Почти всю переднюю панель занимает панорамный экран.

В Лас-Вегасе проходит ежегодная международная выставка электроники Consumer Electronics Show (CES), куда приезжают как ведущие компании мира, так и стартапы, чтобы продемонстрировать новые технологические разработки.

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Би-би-си собрало 11 новинок, показавшихся наиболее интересными.

1. Электромобиль от SONY. Компания Sony удивила посетителей, показав собственный прототип электромобиля, названный Vision S. Почти всю переднюю панель занимает панорамный экран. В автомобиль встроены сенсоры, которые узнают водителя и пассажиров. Управлять мультимедийной системой можно с помощью жестов.

2. Стриминговый сервис для смартфонов. Стриминговый сервис Quibi (сокращенно от Quick Bites) рассказал о готовящемся запуске и планах выпускать короткие программы. Работать он будет исключительно на смартфонах.

Благодаря собственной технологии оптимизации видео можно будет смотреть на весь экран как горизонтально, так и вертикально. Компания планирует разбивать фильмы и программы на небольшие сегменты по 7-10 минут. Предполагается, что новый сервис в первую очередь заинтересует людей, проводящих много времени в общественном транспорте.

3. Робот-помощник. Робот Walker, созданный компанией UBTECH Robotics, является воплощением современных разработок в области робототехники и искусственного интеллекта. Представители фирмы утверждают, что он готов служить людям как дома, так и, например, в магазине. При росте в 145 см и весе 77 кг робот умеет хватать и переносить предметы, сохранять баланс в тяжелых для передвижения условиях и поддерживать общение.

4. "Умные" подгузники. Скоро младенцев можно будет облачить в "умные" подгузники Lumi, произведенные Pampers. С их помощью родители смогут точно знать продолжительность сна ребенка, время кормления и смены подгузников. Вся информация будет отображаться в специальном приложении.

5. Подушка от храпа. Проблему храпа хочет решить корейская компания Tenminds с помощью подушки Motion Pillow, которая автоматически меняет наклон головы спящего, услышав звуки храпа. В устройстве множество сенсоров, отслеживающих положение головы. Подушка будет автоматически надуваться и сдуваться, чтобы сменить положение спящего.

6. Игрушки для дам. В этом году на выставку вновь вернулись производители секс-игрушек. Одна из них - Dame Products - позиционирует себя как производителя устройств для сексуального здоровья женщин.

7. Бритва с подогревом. GilletteLabs показала новую бритву с подогревом, которая называется Heated Razor. В отличие от многих других представленных на выставке устройств, купить ее можно было сразу. Гаджет может нагреться до 50 градусов Цельсия. Производитель утверждает, что использование устройства имитирует бритье с горячим полотенцем.

8. Электробайк из рюкзака. Компания Smacircle LMT показала складывающийся велосипед для тех, кто пользуется общественным транспортом, но все же вынужден идти пешком какую-то часть пути. Производитель утверждает, что это самый маленький электрический велосипед в мире для взрослых. Велосипед сделан из углеродного волокна и может в сложенном виде уместиться в обычный рюкзак. Он может разгоняться до 32 км/час и проехать на одном заряде до 21 км.

9. Самочистящийся лоток для кошек. Лоток для кошек, который умеет чистить сам себя, представила iKuddle. Проект был профинансирован с помощью краудфандинга и собрал более миллиона долларов. Устройство начинает работать после того, как кошка выходит из лотка. "Умная" система вычищает помет и отправляет его в специальный пакет. Хозяин может начать очистку и сам с помощью приложения на телефоне.

10. Самоходное кресло. Компания Segway показала футуристическое кресло под названием S-Pod, которое способно разгоняться до 40 км/час и проехать 70 км без подзарядки. По своему виду оно напоминает капсулы, в которых перемещались персонажи мультфильма "ВАЛЛ-И". Управляется устройство с помощью джойстика на правой стороне корпуса. Segway планирует начать продажи самоходного кресла в 2021 году.

11. Колонка с гибким экраном. Производитель гибкого смартфона FlexPai компания Royole анонсировала "умную" колонку Mirage Smart Speaker. Ее особенность - полностью гибкий 8-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 1440×1920 пикселей. В колонке также есть встроенная 5-мегапиксельная камера, два микрофона, поддержка Amazon Alexa и три динамика общей мощностью 30 Вт. Он поступит в продажу уже в этом году по цене $899.