В Италии разработали миску с Face-ID для животных

Новый гаджет не допустит того, что одно животное "ворует" еду из миски другого.

Итальянская фирма искусственного интеллекта Volta разработала умную миску для предотвращения краж пищи.

Гаджет под названием Mookkie понадобится в первую очередь хозяевам нескольких воспитанников, сообщает "Новое время" со ссылкой New Atlas .

В настоящее время компания демонстрирует Mookkie на выставке CES 2019. Устройство представляет собой съемную чашу с магнитным креплением, а также широкоугольную камеру, обращенную вперед. До тех пор, пока выбранного "пользователя миски" нет рядом, прозрачная крышка из поликарбоната блокирует доступ к пище.

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Однако, когда нужное животное приближается к устройству, встроенный микропроцессор использует глубокую нейронную сеть, чтобы подтвердить "личность" животного при помощи технологии распознавания лиц. Если он определяет, что это "правильная" собака или кошка, крышка чаши временно отодвигается, позволяя им есть - это мало чем отличается от функции разблокировки по лицу, которая доступна на некоторых смартфонах.

Таким образом, новый гаджет не допустит того, что одно животное "крадет" еду из миски другого.

Используя приложение для смартфона, владельцы домашних животных могут получать уведомления о том, что животное поело, а также оповещения о том, что миска пуста - Mookkie может видеть, что находится в миске и может определять, что пища исчезла. В качестве дополнительного бонуса, устройство также получило встроенный ночной свет, чтобы помочь питомцам находить свою миску в темноте.

Volta планирует представить Mookkie на рынке в сентябре этого года по цене $189.