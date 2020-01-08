Facebook начнет бороться с дипфейками

Для определения манипулятивных видео в Facebook будут пользоваться двумя критериями.

Социальная сеть Facebook будет удалять видео, измененные с помощью искусственного интеллекта, сообщается в блоге компании.

В частности, речь идет о видео, в которых используется технология дипфейк, позволяющая накладывать изображение на исходные видеоролики.

«Хотя эти видео все еще редки в интернете, они представляют серьезную проблему для нашей отрасли и общества, поскольку их использование увеличивается», — отметила вице-президент Facebook по управлению глобальной политикой Моника Бикерт.

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Для определения манипулятивных видео в Facebook будут пользоваться двумя критериями.

Видео было отредактировано неочевидным для обычного зрителя образом, заставляя пользователя думать, что герой видео сказал слова, которые он на самом деле не говорил.

Видео было создано с помощью искусственного интеллекта или машинного обучения, который объединяет, заменяет или накладывает контент на видео.

В Facebook утверждают, что не будут удалять юмористические и пародийные ролики. В компании отметили, что не соответствующие новым правилам соцсети ролики будут доступны для дополнительной проверки независимыми фактчекерами, с которыми Facebook заключил соответствующие соглашения.