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Facebook начнет бороться с дипфейками

14:24, 08 января 2020
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

В частности, речь идет о видео, в которых используется технология дипфейк, позволяющая накладывать изображение на исходные видеоролики.

«Хотя эти видео все еще редки в интернете, они представляют серьезную проблему для нашей отрасли и общества, поскольку их использование увеличивается», — отметила вице-президент Facebook по управлению глобальной политикой Моника Бикерт.

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Для определения манипулятивных видео в Facebook будут пользоваться двумя критериями.

  • Видео было отредактировано неочевидным для обычного зрителя образом, заставляя пользователя думать, что герой видео сказал слова, которые он на самом деле не говорил.
  • Видео было создано с помощью искусственного интеллекта или машинного обучения, который объединяет, заменяет или накладывает контент на видео.

В Facebook утверждают, что не будут удалять юмористические и пародийные ролики. В компании отметили, что не соответствующие новым правилам соцсети ролики будут доступны для дополнительной проверки независимыми фактчекерами, с которыми Facebook заключил соответствующие соглашения.

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Теги: #Facebook