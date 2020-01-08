Facebook начнет бороться с дипфейками
Социальная сеть Facebook будет удалять видео, измененные с помощью искусственного интеллекта, сообщается в блоге компании.
В частности, речь идет о видео, в которых используется технология дипфейк, позволяющая накладывать изображение на исходные видеоролики.
«Хотя эти видео все еще редки в интернете, они представляют серьезную проблему для нашей отрасли и общества, поскольку их использование увеличивается», — отметила вице-президент Facebook по управлению глобальной политикой Моника Бикерт.
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Для определения манипулятивных видео в Facebook будут пользоваться двумя критериями.
- Видео было отредактировано неочевидным для обычного зрителя образом, заставляя пользователя думать, что герой видео сказал слова, которые он на самом деле не говорил.
- Видео было создано с помощью искусственного интеллекта или машинного обучения, который объединяет, заменяет или накладывает контент на видео.
В Facebook утверждают, что не будут удалять юмористические и пародийные ролики. В компании отметили, что не соответствующие новым правилам соцсети ролики будут доступны для дополнительной проверки независимыми фактчекерами, с которыми Facebook заключил соответствующие соглашения.