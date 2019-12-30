Ученые получили снимок необычной спиральной галактики (фото)

Галактика находится на расстоянии 45 миллионов световых лет от Земли.

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок спиральной галактики NGC 4455.

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Как сообщается, галактика находится на расстоянии 45 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники, передает zn.ua.

Такое название созвездия может показаться на первый взгляд странным. В нем действительно ест нечто необычное: это единственное современное созвездие, которое было названо в честь исторической личности, Береники ІІ, жены правителя Древнего Египта Птолемея Эвергета.

Береника стала известна благодаря тому, что пожертвовала свои длинные волосы Афродите для того, чтобы ее муж одержал победу в войне с сирийцами и невредимым вернулся домой. Птолемей действительно успешно вернулся домой, а волосы царицы, которые оставили в храме, пропали.