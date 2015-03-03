Астрономы нашли неожиданно старую галактику в юной Вселенной

Радиотелескоп ALMA обнаружил в ранней Вселенной необычно "пыльную" для того времени галактику, практически не отличимую по своему внешнему облику и излучению от ее современных собратьев, что делает ее появление через 700 миллионов лет после Большого Взрыва серьезной загадкой для науки, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature, передает РИА Новости.

"Похоже, что эта удивительно пыльная галактика в большой спешке производила первое поколение своих звезд. В будущем, ALMA поможет нам найти ее новых собратьев и понять, почему они были столь сильно "заряжены" на быстрый рост", — пояснила Кирстен Кнудсен (Kirsten Knudsen) из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция).

Кнудсен и ее коллеги наблюдали за ночным небом южного полушария Земли при помощи рентгеновского спектрографа, подключенного к телескопу VLT, и радиотелескопа ALMA, изучая самые древние галактики, существовавшие на заре жизни Вселенной.

Изучая созвездие Девы, авторы статьи обнаружили необычный объект A1689-zD1, который одновременно обладал типично современными и древними чертами галактик. Благодаря соседнему с ним скоплению галактик Abell 1689, одному из крупнейших галактических семейств и мощной гравитационной линзе, свет A1689-zD1 был усилен в девять раз, что позволило ученым подробно изучить его структуру и свойства.

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Оказалось, что A1689-zD1 является типично современной галактикой по своему внешнему облику и физическим свойствам: в ней очень много пыли и звезд, и частота звездообразования в ней относительно невысока — около 12 солнечных масс в год. Все это было большой неожиданностью для ученых. Кроме того, звезды в ней были относительно молодые, и их средний возраст не превышал 80 миллионов лет, что заставило ученых задуматься, как возникла пыль в этой галактике, если ее основным источником являются взрывы престарелых светил.

"И хотя происхождение пыли остается довольно туманным, наше открытие указывает на то, что пыль возникает очень быстро, уже в первые 500 миллионов лет после начала формирования первых звезд Вселенной. Это очень короткое время по космологическим меркам, учитывая то, что большинство звезд живут миллиарды лет", — добавляет другой автор статьи, Дарах Уотсон (Darach Watson) из университета Копенгагена (Дания).

Авторы статьи предполагают, что A1689-zD1 могла приобрести свой неожиданно "взрослый" облик благодаря тому, что изначально процессы звездообразования в ней протекали крайне интенсивно, в результате чего она сожгла большую часть "звездного горючего" в первые 200-300 миллионов лет своей жизни.