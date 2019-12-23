Космический корабль Starliner впервые совершил удачную посадку на землю (видео)

Корабль совершил мягкую посадку в штате Нью-Мексико.

Американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье, 22 декабря, успешно вернулся на Землю, сообщило NASA.

Он совершил мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Перед посадкой на спусковой капсуле корабля раскрылись парашюты. Капсула, которая спускается впервые, совершила мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

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Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на корабле возникла проблема, связанная со сбоем системы расчета времени работы двигателей, в результате которой он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

В воскресенье корабль начал сход с орбиты с высоты 250 километров. Теперь МКС находится на орбите больше 400 километров.