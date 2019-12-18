Tesla Model S, iPad и Nintendo Switch: обнародован рейтинг "Лучшие гаджеты десятилетия"

Седан Model S сравнили с iPod в мире автомобилей.

Электрокар Tesla Model S сравнили с iPod и включили в рейтинг "Лучших гаджетов десятилетия".

Такой вывод сделал популярный американский журнал Time.

В сообщении говорится, что седан медленно изменил траекторию автомобильной промышленности, вынуждая конкурентов "принять электрическое будущее". Также говорится, что Tesla Model S впервые доказала, что электромобиль может быть крутым.

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Издание передает, что в рейтинг авто включили из-за того, что оно диктует совершенно новые стандарты для автоиндустрии и отчасти есть гаджетом. В частности, Model S имеет загружаемые обновления ПО, огромный сенсорный дисплей и расширенные возможности автопилота.

"Представьте, что Tesla Model S – это iPod среди автомобилей – если ваш iPod сможет разогнаться до сотни за 2,3 секунды", - говорится в подписи к электрокару.

Также издание отметило, что Model S в действительности автомобиль 2022 года, а не 2012.

Кроме электрокара в рейтинг также вошли: планшет Apple iPad, одноплатный компьютер Raspberry Pi, сетевой медиаплеер Google Chromecast, дрон DJI Phantom, умная колонка Amazon Echo, часы Apple Watch, наушники Apple AirPods, игровой консоль Nintendo Switch и адаптивный контроллер Xbox для людей с ограниченными возможностями. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/auto/news/elektrokar-tesla-popal-v-reyting-luchshih-gadzhetov-desyatiletiya-1461954.html