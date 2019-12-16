В Одесской области разоблачили злоумышленника, взламывавшего Instagram-аккаунты

Сотрудники киберполиции установили причастность к взлому аккаунтов 22-летнего местного жителя.

В Одесской области разоблачили злоумышленника, который взламывал Instagram-аккаунты пользователей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, местный житель рассылал внутри социальной сети фишинговые сообщения якобы от имени администрации социальной сети. В своих «письмах» он призывал пользователей проверить свои логин и пароль на предмет компрометации.

Читайте такжеХакеры взломали смартфоны чиновников из 20 стран из-за уязвимости в WhatsApp - СМИ

Выяснилось, что мужчина находил в социальной сети финансовые аккаунты с большим количеством подписчиков и посылал упомянутые сообщения их владельцам.

Когда пользователь переходил по ссылке, ему предлагалось ввести свои пользовательские данные (логин и пароль к почте, связанной с аккаунтом) для возобновления работы. После ввода данных пользователь терял доступ к своим аккаунтам, а права на их использование переходили злоумышленнику.

«В дальнейшем подозреваемый обращался к потерпевшему с предложением возврата страницы за вознаграждение. Сотрудники киберполиции установили причастность к взлому аккаунтов 22-летнего жителя Одесской области», - говорится в сообщении.

Полицейские под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры Одесской области провели по месту жительства злоумышленника обыск. В его квартире изъята компьютерная техника и телефон, которые он использовал для совершения правонарушений. Все изъятое направили на экспертизу.