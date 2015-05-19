В России оправдали падение ракет моральным разложением руководства предприятий отрасли

Об этом сообщают РИА Новости.

В частности, вице-премьер Дмитрий Рогозин в Госдуме 19 мая заявил, что причины высокой аварийности российской космической сферы — в моральном разложении руководства предприятий отрасли.

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За последние 1,5 недели произошло сразу два крупных ЧП в космической отрасли РФ: неудачей закончились пуски ракет-носителей "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс М-27М" и "Протон-М" с мексиканским спутником MexSat-1.

"При таком разложении в руководстве предприятий нечего удивляться столь высокой аварийности. Космические начальники давно пребывали в своем "космосе". Надеюсь, что сила "правовой гравитации" приведет их туда, где им должно быть", — сказал Рогозин.

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Ранее во вторник он объявил, что по итогам проверки в Центре Хруничева вскрыты махинации на 9 миллиардов рублей, возбуждено 8 уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ранее УНИАН сообщал, что Российское космическое агентство готово сократить треть расходов из-за кризиса, но надеется, что под нож пойдут только ряд научных программ и проект сверхтяжелой ракеты, зато останутся деньги подготовить высадку космонавтов на Луну к 2029 году.