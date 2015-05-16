Ученые: В ближайшие 20 лет в Арктике похолодает

К такому выводу пришли ученые — участники всероссийской морской научно-практической конференции "Арктика-2015" в Мурманске, передает Росбалт.

По словам замдиректора по науке Института проблем нефти и газа РАН Василия Богоявленского, наблюдения за ледовым покрытием Арктики в 2013 – 2014 годах позволяют утверждать, что в эти два года площадь льда экстремально увеличилась по сравнению с 2012 годом, когда площадь льда была минимальной и составляла всего 3-4 млн кв. км.

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Данные этого года будут обнародованы в сентябре. Однако уже сейчас ученые полагают, что пик потепления уже пройден и наступает период похолодания. По словам специалистов, судить об этом можно будет по истечению десятка лет.

Ученые Кольского научного центра РАН согласны с коллегами и заявляют, что в течение 20 лет человечество ожидает похолодание.