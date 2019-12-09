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На замену Windows: в Китае разрабатывают собственную операционную систему

11:18, 09 декабря 2019
Наука и IT
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В Китае работают над созданием операционной системы / фото УНИАН

Разработчики отмечают, что новая операционная система будет построена на уже существующих решениях для серверов. Об этом пишет Xinhua News Agency.

«Существует срочная необходимость разработать отечественную независимую операционную систему с единой технической системой и экосистемой для обеспечения большего удобства в пользовании», — заявил финансовый директор компании China National Software and Service Хэ Вэньчжэ.

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Разработанная компанией China Standard Software операционная система NeoKylin на базе Linux и серверная операционная система Kylin компании TKC являются двумя самыми важными китайскими операционными системами на рынке. Логотип двух систем — Kylin («Цилинь», единорог) — мифический зверь-предвестник счастливых событий в китайской культуре.

«Операционная система NeoKylin на ядре Linux полностью поддерживает как китайские, так и зарубежные основные открытые аппаратные платформы, включает серверную и пользовательскую версии, а также является совместимой с более чем 4 тысяч наименований продукции программного обеспечения и аппаратных средств», — сообщил генеральный менеджер CS2C Хань Найпин.

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Теги: #Китай#Windows