На замену Windows: в Китае разрабатывают собственную операционную систему

Разработчики отмечают, что новая операционная система будет построена на уже существующих решениях для серверов.

Китайские компании China Standard Software и Kylin Information будут вместе работать над созданием китайской операционной системы.

Разработчики отмечают, что новая операционная система будет построена на уже существующих решениях для серверов. Об этом пишет Xinhua News Agency.

«Существует срочная необходимость разработать отечественную независимую операционную систему с единой технической системой и экосистемой для обеспечения большего удобства в пользовании», — заявил финансовый директор компании China National Software and Service Хэ Вэньчжэ.

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Разработанная компанией China Standard Software операционная система NeoKylin на базе Linux и серверная операционная система Kylin компании TKC являются двумя самыми важными китайскими операционными системами на рынке. Логотип двух систем — Kylin («Цилинь», единорог) — мифический зверь-предвестник счастливых событий в китайской культуре.

«Операционная система NeoKylin на ядре Linux полностью поддерживает как китайские, так и зарубежные основные открытые аппаратные платформы, включает серверную и пользовательскую версии, а также является совместимой с более чем 4 тысяч наименований продукции программного обеспечения и аппаратных средств», — сообщил генеральный менеджер CS2C Хань Найпин.