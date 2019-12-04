Киевстар и Microsoft Украина заключили стратегическое партнерство

Киевстар и Microsoft Украина подписали меморандум о взаимопонимании для построения стратегического партнерства и развития проектов в сфере Интернета вещей, аналитики данных, искусственного интеллекта и облачных решений.

Александр Комаров, президент компании Киевстар, и Ян Питер де Йонг, генеральный директор Microsoft Украина, определили возможности объединения мощностей и экспертизы обеих компаний, которые позволят работать сообща над созданием и развитием будущих технологичных проектов и способствовать таким образом цифровой трансформации бизнеса в Украине.

Александр Комаров, президент Киевстар, комментирует: «Мы гордимся тем, что Киевстар предлагает своим клиентам новейшие технологии для реализации их будущих амбиций. Мы рады работать с Microsoft над комплексными клиентскими проектами, в основе которых лежат технологии и возможности IoT, больших данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений. Это говорит о том, что мы уверенно проходим намеченный план трансформации от традиционного мобильного оператора к поставщику диджитал-решений».

В рамках меморандума о взаимопонимании компании договорились:

совместно разрабатывать и продвигать конвергентные корпоративные решения в области IoТ, Big Data, AI и облачных вычислений;

объединить мощности и возможности Киевстар с ведущими технологиями Microsoft для запуска решений на базе AI;

по согласованному плану совместно разрабатывать инновационные решения IoT на платформе Microsoft Azure, подкрепленные анализом данных, передовыми технологиями мобильной связи и вычислительными возможностями.

«Мы надеемся, что наши совместные планы ускорят процесс цифровой трансформации украинского бизнеса. Благодаря партнерству с Киевстар цифровые технологии и возможности Microsoft станут доступными еще большему количеству пользователей, а решения будут еще более конкурентоспособными и ориентированными на клиента». - говорит Ян Питер Де Йонг, генеральный директор Microsoft Украина.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для около 26,4 млн абонентов. Акционеры Киевстар - международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net www.kyivstar.ua.

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании – дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.