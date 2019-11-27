В Facebook и Twitter заявили об утечке данных сотен пользователей Android

Причиной утечки было использование учетных записей с этих соцсетей для входа в приложения Google Play.

В Facebook и Twitter сообщили об утечке данных пользователей Android из-за использования учетных записей с этих соцсетей для входа в приложения Google Play.

Об этом сообщает CNBS.

Читайте такжеTwitter начал тестировать функцию запланированных публикацийРечь идет об утечке данных сотен пользователей Android. Признаков того, что утечка могла задеть пользователей iOS пока нет.

В отчете от исследователей безопасности, который получили компании сообщается, что приложение для разработки ПО под названием One Audience предоставляет сторонним разработчикам доступ к личным данным пользователей. Речь идет об адресах электронной почты, именах и последних твитах.

Facebook удалили со своей платформы приложения One Audience и Mobiburn и призвали пользователей внимательнее относиться к приложениям, в которых они авторизуются с помощью социальных сетей.

В Twitter заявили, что предупредили об уязвимости Google и Apple, чтобы компании могли принять меры.

Как ранее сообщал УНИАН, в Twitter заявили, что удалят неактивные аккаунты.