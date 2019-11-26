WhatsApp тестирует автоудаление сообщений

Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp 2.19.348 для Android.

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют в бета-версии приложения для Android новую функцию, благодаря которой можно будет автоматически удалять сообщения после окончания определенного периода времени.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на портал WABetaInfo.

Читайте такжеWhatsApp обновил настройки конфиденциальности

Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp 2.19.348 для Android. По данным портала, пользователи мессенджера смогут устанавливать желаемый временной промежуток, по истечении которого сообщения будут удаляться: это может быть один час, день, неделя, месяц или год.

Ранее подобный функционал частично реализовали в более ранней бета-версии, там она называлась «Исчезающие сообщения». Включить ее можно во вкладке «информация о контакте» или в настройках группового чата.