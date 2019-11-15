Ученые научились определять наркозависимых по отпечаткам пальцев

Авторы работы предполагают, что их технология найдет применение и в других областях.

Команда ученых из Университета Суррея научилась по отпечаткам пальцев выявлять в организме человека героин, его метаболит 6-моноацетилморфин (6-АМ) и другие аналиты, связанные с этим веществом.

Читайте такжеУченые установили причину тяги к алкоголюОб этом пишет журнал Вокруг света.

Исследователи обнаружили, что их технология способна идентифицировать следы героина и 6-AM не только на руках наркоманов, но и в случае, если человек обрабатывал наркотик, просто прикасался к нему или пожимал руку наркоману. Также ученые смогли отличить качество употребляемого больными вещества. Они обнаружили, что при употреблении героина или кокаина более низкого качества на руках обнаруживаются следы таких соединений, как морфин, носкапин и ацетилкодеин.

Ученые считают, что их разработка сделает общество безопаснее и поможет быстрее выявить людей с наркозависимостью и помочь им. Также авторы работы предполагают, что их технология найдет применение в других областях: например, для подтверждения того, принимает ли пациент свои лекарства.

Как сообщал УНИАН, ученые впервые обнаружили связь между выхлопными газами и раком мозга.