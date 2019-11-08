В Украине запустят «индекс цитирования» научных работников

В то же время, заместитель министра отметил, что сейчас «индекс» запустят в тестовом режиме.

В Украине 12 ноября представят «Открытый индекс цитирования» научных работников.

Об этом в эфире программы «Нині вже» на hromadske заявил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович.

«Как оценить влияние ученого на отрасль, которой он занимается? Нужна индексация его научных работ. Во всем мире существуют научно-метрические индексы», — пояснил Полюхович.

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В то же время, заместитель министра отметил, что сейчас «индекс» запустят в тестовом режиме.

«Нам нужна помощь общества в целом, в первую очередь ученых, чтобы усовершенствовать это, но такой индекс будет. Он уже создан. Должно быть машинная оценка того, что делают ученые, которая показывает эффективность», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в Украине такой «индекс» нужен, поскольку иностранные аналоги «не очень учитывают гуманитарную сферу».

«Там, к сожалению, засилье плагиата и академической недоброчесності. Беда с медицинскими науками. Кто захочет лечиться у врача, который имеет статус кандидата или доктора наук в медицине, который списал диссертацию 20-30 лет назад?», — заявил Полюхович.