цей матеріал доступний українською

Facebook запустил сервис для знакомств и свиданий

18:50, 05 сентября 2019
Наука и IT
83 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Читайте такжеFacebook может перестать показывать лайки

Создать профиль в новом сервисе могут лица старше 18 лет. Приложение будет рекомендовать пользователю "вторую половинку" исходя из той информации, которую он указал в своем профиле - предпочтений и интересов, а также на основании "лайков", которые он оставляет в соцсети.

Также новый сервис позволит переносить в свой профиль посты, сделанные в социальной сети Instagram.

Помимо США, Facebook Dating запускается еще в 19 странах, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. В Европе сервис начнет действовать к началу 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Facebook оказался в эпицентре громкого скандала. В интернете опубликовали базу данных с почти 420 миллионами номеров телефонов пользователей Facebook.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Facebook#соцсети