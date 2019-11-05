На МКС отправили вино для изучения процесса выдержки

Образцы вина, взятые из одной и той же партии, будут выдерживаться одновременно на Земле и МКС.

Французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на Международную космическую станцию (МКС) 12 бутылок вина, чтобы в условиях микрогравитации исследовать процесс выдержки.

Читайте такжеАстронавтам на МКС доставят печку, чтобы они смогли печь пироги

Образцы вина, взятые из одной и той же партии, будут выдерживаться одновременно на Земле и МКС в течение одного года, после чего бутылки с МКС вернут на Землю, где они будут сравниваться с земными экземплярами.

Вино как на Земле, так и на МКС останется запечатанным и будет храниться при постоянной температуре около 18°С, передает kommersant. Исследователи предполагают, что будут вкусовые различия, вызванные влиянием на физические и химические реакции вина микрогравитации и космического излучения. Предполагается также, что в будущем получится найти более широкое применение технологии в области сохранения пищевых продуктов. Образцы вина Space Cargo Unlimited были отправлены на орбиту на борту грузового корабля Cygnus.