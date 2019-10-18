В Одессе презентовали возможности межпланетных технологий (видео)
11:38, 18 октября 2019Наука и IT
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Новейшие технологии позволяют разглядеть предмет размером в полметра с высоты в 700 км.
В Одессе презентовали возможности межпланетных технологий.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Высокоточная информация с космических аппаратов пригодится аграриям - чтобы определить границы земельного участка, спасателям - чтобы оценить масштабы стихийного бедствия, строителям - чтобы следить за сооружениями в опасных районах, где могут происходить оползни или есть подземные полости.
Новейшие технологии позволяют разглядеть предмет размером в полметра с высоты в 700 км. Пригодится разработка также силовикам и государственным учреждениям.
Подробнее смотрите в сюжете ТСН.
В Одесі презентували можливості міжпланетних технологій
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