В Одессе презентовали возможности межпланетных технологий (видео)

Новейшие технологии позволяют разглядеть предмет размером в полметра с высоты в 700 км.

В Одессе презентовали возможности межпланетных технологий.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Высокоточная информация с космических аппаратов пригодится аграриям - чтобы определить границы земельного участка, спасателям - чтобы оценить масштабы стихийного бедствия, строителям - чтобы следить за сооружениями в опасных районах, где могут происходить оползни или есть подземные полости.

Новейшие технологии позволяют разглядеть предмет размером в полметра с высоты в 700 км. Пригодится разработка также силовикам и государственным учреждениям.

Подробнее смотрите в сюжете ТСН.