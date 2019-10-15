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На северо-востоке Китая упал метеорит (видео)

11:06, 15 октября 2019
Наука и IT
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Метеорит на несколько секунд осветил небо ночью. Эту вспышку зафиксировали камеры наблюдения.

Свидетели из разных регионов рассказывают о космическом объекте по-разному. Кто-то видел белый свет, кто-то красный. Ученые теперь в поисках космического тела путешествуют от одного поселка к другому. Точное местонахождение метеорита они пока не установили. 

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Теги: #Китай#метеорит