На северо-востоке Китая упал метеорит (видео)
11:06, 15 октября 2019Наука и IT
449 0
Свидетели из разных регионов рассказывают о космическом объекте по-разному. Кто-то видел белый свет, кто-то красный.
На северо-востоке Китая ученые ищут обломки метеорита.
Читайте такжеВ Google Maps появились голосовые инструкции для незрячих
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Метеорит на несколько секунд осветил небо ночью. Эту вспышку зафиксировали камеры наблюдения.
Свидетели из разных регионов рассказывают о космическом объекте по-разному. Кто-то видел белый свет, кто-то красный. Ученые теперь в поисках космического тела путешествуют от одного поселка к другому. Точное местонахождение метеорита они пока не установили.
На северо-востоке Китая ученые ищут обломки метеорита
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter