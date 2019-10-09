Эксперты рассказали, как выбор операционной системы влияет на безопасность смартфона

За первые полгода 2019 года специалисты обнаружили 155 уязвимостей и операционной системе iOS и 86 – в Android.

Специалисты одного из ведущих разработчиков антивирусного программного обеспечения – словацкой компании ESET рассказали, как выбор операционной системы (ОС) влияет на безопасность смартфона и объяснили основные различия в подходах к вопросам безопасности двух лидеров на рынке ОС для мобильных телефонов – iOS и Android.

Соответствующая информация была опубликована на сайте компании ESET.

«Сегодня лидерами на рынке операционных систем для мобильных девайсов являются Android и iOS. Стоит отметить, что они имеют совершенно разные подходы к разработке ОС. Компания Apple имеет собственную встроенную систему безопасности телефона, которая тщательно анализирует и контролирует каждое новое приложение… В то же время, безопасность телефона Android имеет универсальную открытую систему, предоставляющую широкие функциональные возможности и позволяющую использовать гораздо большее количество приложений от различных разработчиков», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что каждая из этих операционных систем имеет свои недостатки.

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Так, согласно сообщению, несмотря на то, что большинство программного обеспечения в iOS специалисты Apple создают самостоятельно, что значительно снижает риски распространения вредоносного кода, и компания регулярно выпускает обновления для устранения выявленных угроз, за первые полгода 2019 года специалисты ESET обнаружили в iOS 155 уязвимостей. При этом, количество фальшивых приложений для iOS за это время выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, в операционной системе Android за первые шесть месяцев 2019 года было обнаружено 86 уязвимостей. По данным ESET, среднее количество новых видов угроз для Android ежемесячно достигает 240.

По мнению IT-специалистов, это связано с тем, что из-за большого ряда моделей смартфонов на базе Android разработчики не успевают быстро реагировать на различные сбои в системе и реже выпускают обновления, в отличие от Apple.

Для того, чтобы пользователи могли обезопасить свои мобильные устройства от взлома, специалисты ESET привели основной список рекомендаций.

Прежде всего, в компании советуют совершать регулярное и своевременное обновление ОС для исправления уязвимостей и снижения риска заражения вредоносными программами. Также специалисты рекомендуют пользователям использовать надежные пароли для предотвращения несанкционированного доступа к устройству, двухфакторную аутентификацию и избегать подключения к публичным интернет-сетям.

«Загружайте приложения только проверенных и известных разработчиков, а также обращайте внимание на отзывы о них, особенно негативные. Кроме этого, специалисты ESET не рекомендуют загружать неизвестное программное обеспечение или приложение с небольшим количеством установок, поскольку такая программа может иметь еще некоторые ошибки, а в худшем случае и вредоносный код», - добавили в ESET.

Кроме того, по мнению специалистов компании, пользователям стоит избегать переходов по случайным ссылкам и всплывающим окнам, а также не распространять конфиденциальную информацию через электронную почту и социальные сети.

Также в компании советуют использовать надежное решение для безопасности телефона и защиты от различных угроз, в частности, фишинговых атак, направленных на кражу паролей, данных банковских карт, информации для входа в учетные записи, а также программ-вымогателей, блокирующих экраны устройств и требующих выкуп.

Как сообщал УНИАН, согласно информации компании ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.