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В Израиле раскопали город, которому около семи тысяч лет (видео)

04:57, 09 октября 2019
Наука и IT
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Для бронзового века такие раскопки уникальны / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для бронзового века такие раскопки уникальны, говорят ученые, потому что до сих пор считалось, что люди в то время жили только в деревнях и занимались хозяйством. Этому городу около 7 тысяч лет.

В поселении была разветвленная система улиц и площадей, а также дренажные сооружения. Обнаружили его случайно, когда рабочие готовились к строительству автомагистральной развязки в поселке Хариш.

Еще одна уникальная находка – храм этого города. Святынь бронзовой эпохи до настоящего времени археологам известно лишь несколько.

Как сообщал УНИАН, в Египте обнаружили древний храм, на одной из стен которого указано имя фараона Птолемея IV Филопатора. Стены храма украшены рисунками животных и птиц.

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Теги: #Израиль#ученые#археологи