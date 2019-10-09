В Израиле раскопали город, которому около семи тысяч лет (видео)

В поселении была разветвленная система улиц и площадей, а также дренажные сооружения.

На севере Израиля раскопали город, которому около семи тысяч лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для бронзового века такие раскопки уникальны, говорят ученые, потому что до сих пор считалось, что люди в то время жили только в деревнях и занимались хозяйством. Этому городу около 7 тысяч лет.

В поселении была разветвленная система улиц и площадей, а также дренажные сооружения. Обнаружили его случайно, когда рабочие готовились к строительству автомагистральной развязки в поселке Хариш.

Еще одна уникальная находка – храм этого города. Святынь бронзовой эпохи до настоящего времени археологам известно лишь несколько.

Как сообщал УНИАН, в Египте обнаружили древний храм, на одной из стен которого указано имя фараона Птолемея IV Филопатора. Стены храма украшены рисунками животных и птиц.