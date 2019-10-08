Ученые выяснили обстоятельства гибели последних мамонтов на Земле
Последняя популяция мамонтов шерстистых на Земле, большинство из которых вымерли после «катастрофических событий», смогли выжить в изоляции в относительно стабильной среде. Эти животные существовали еще семь тысяч лет после того, как их вид почти исчез.
К такому выводу пришли авторы последнего исследования. Проанализировав изменения в их диете и метаболизме, исследователи не нашли доказательств, которые бы указывали на то, что последние представители вида были под давлением изменений. Поэтому они вряд ли вымерли от радикальной смены климата, из-за которой большинство мамонтов на Земле умерли с голоду, — пишет Newsweek.
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Мамонты шерстистые окончательно исчезли 4 тысячи лет назад. Они были изолированы на острове Врангеля в Арктике, который был отрезан от остальной суши после подъема уровня воды в конце последнего ледникового периода. Популяция мамонтов на острове прожила значительно дольше, чем их родственники на континенте. Мамонты на территории России исчезли 15 тысяч лет назад, в то время как вид смог выжить на острове Сент-Пол возле Аляски. Там эти животные вымерли примерно 5600 лет назад.
Предыдущие исследования показали, что смена климата привела к серьезным изменениям в привычках обеих популяций мамонтов. И это могло послужить причиной для вымирания на локальном уровне.
«Никто не смотрел на то, что происходило с диетологической экологией мамонтов на острове Врангеля. Несмотря на все другие исследования, связанные с диетой, настало время это сделать», - сказала Лаура Арппе из Финского природоведческого музея.
«Мы хотели рассмотреть диетологическую экологию этих мамонтов, чтобы посмотреть, были ли хоть какие-то изменения в их питании или метаболизме, которые могли привести к вымиранию. Найдем ли мы какие-то признаки голода или недоедания», - пояснила она.
Арппе и ее коллеги изучили кости и зубы мамонтов с острова Врангеля, чтобы сравнить их с остатками популяций из других регионов. Ученые обращали внимание на углеродные и азотные изотопы, которые могут обеспечить информацию о питании и метаболизме за тысячи лет существования вида до вымирания.
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«Судя по количеству радиоуглерода в костях мамонтов с острова Врангеля, эта последняя популяция, скорее всего, исчезла внезапно. Нет никаких признаков сокращения размера популяции перед вымиранием», - сказала Арппе.
«Складывается впечатление, будто они столкнулись со стеной примерно 4 тысячи лет назад. Все главные климатические изменения уже давно произошли. Более теплый климат Голоцена начался примерно 10 тысяч лет назад. Изоляция острова и его сокращение до современных размеров – 8 тысяч лет назад. Поэтому, если принять во внимание все исследования об их окружающей среде, кажется, что эти мамонты вымерли во вполне стабильных условиях. Почему?» - задала вопрос ученый.
Команда обнаружила, что мамонты с острова Врангеля были похожи на своих сибирских родственников в вопросе диеты. Однако, были и определенные различия между ними. Те животные, которые жили на острове, использовали запасы жира по-другому, опираясь на эти калории во время суровой зимы. Мамонты, которые жили в более теплой среде, не нуждались в таком механизме.
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Впрочем, исследователи не нашли никаких доказательств радикальных изменений в привычках или климате для мамонтов на острове Врангеля. Поэтому они допускают, что вымирание животных связано с определенным краткосрочным явлением. К примеру, к этому мог привести определенный процесс «обледенения». То есть ледяной покров мог лишить доступа животных к пище. Также такие краткосрочные события могли ограничить доступ мамонтов к пресной воде.