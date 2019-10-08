Ученые выяснили обстоятельства гибели последних мамонтов на Земле

Как оказалось, последние мамонты на планете еще довольно долго жили на изолированном острове, прежде чем внезапно исчезнли.

Последняя популяция мамонтов шерстистых на Земле, большинство из которых вымерли после «катастрофических событий», смогли выжить в изоляции в относительно стабильной среде. Эти животные существовали еще семь тысяч лет после того, как их вид почти исчез.

К такому выводу пришли авторы последнего исследования. Проанализировав изменения в их диете и метаболизме, исследователи не нашли доказательств, которые бы указывали на то, что последние представители вида были под давлением изменений. Поэтому они вряд ли вымерли от радикальной смены климата, из-за которой большинство мамонтов на Земле умерли с голоду, — пишет Newsweek.

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Мамонты шерстистые окончательно исчезли 4 тысячи лет назад. Они были изолированы на острове Врангеля в Арктике, который был отрезан от остальной суши после подъема уровня воды в конце последнего ледникового периода. Популяция мамонтов на острове прожила значительно дольше, чем их родственники на континенте. Мамонты на территории России исчезли 15 тысяч лет назад, в то время как вид смог выжить на острове Сент-Пол возле Аляски. Там эти животные вымерли примерно 5600 лет назад.

Предыдущие исследования показали, что смена климата привела к серьезным изменениям в привычках обеих популяций мамонтов. И это могло послужить причиной для вымирания на локальном уровне.

«Никто не смотрел на то, что происходило с диетологической экологией мамонтов на острове Врангеля. Несмотря на все другие исследования, связанные с диетой, настало время это сделать», - сказала Лаура Арппе из Финского природоведческого музея.

«Мы хотели рассмотреть диетологическую экологию этих мамонтов, чтобы посмотреть, были ли хоть какие-то изменения в их питании или метаболизме, которые могли привести к вымиранию. Найдем ли мы какие-то признаки голода или недоедания», - пояснила она.

Арппе и ее коллеги изучили кости и зубы мамонтов с острова Врангеля, чтобы сравнить их с остатками популяций из других регионов. Ученые обращали внимание на углеродные и азотные изотопы, которые могут обеспечить информацию о питании и метаболизме за тысячи лет существования вида до вымирания.

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«Судя по количеству радиоуглерода в костях мамонтов с острова Врангеля, эта последняя популяция, скорее всего, исчезла внезапно. Нет никаких признаков сокращения размера популяции перед вымиранием», - сказала Арппе.

«Складывается впечатление, будто они столкнулись со стеной примерно 4 тысячи лет назад. Все главные климатические изменения уже давно произошли. Более теплый климат Голоцена начался примерно 10 тысяч лет назад. Изоляция острова и его сокращение до современных размеров – 8 тысяч лет назад. Поэтому, если принять во внимание все исследования об их окружающей среде, кажется, что эти мамонты вымерли во вполне стабильных условиях. Почему?» - задала вопрос ученый.

Команда обнаружила, что мамонты с острова Врангеля были похожи на своих сибирских родственников в вопросе диеты. Однако, были и определенные различия между ними. Те животные, которые жили на острове, использовали запасы жира по-другому, опираясь на эти калории во время суровой зимы. Мамонты, которые жили в более теплой среде, не нуждались в таком механизме.

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Впрочем, исследователи не нашли никаких доказательств радикальных изменений в привычках или климате для мамонтов на острове Врангеля. Поэтому они допускают, что вымирание животных связано с определенным краткосрочным явлением. К примеру, к этому мог привести определенный процесс «обледенения». То есть ледяной покров мог лишить доступа животных к пище. Также такие краткосрочные события могли ограничить доступ мамонтов к пресной воде.