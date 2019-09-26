Ученые узнали, какой напиток лучше всего утолит жажду

Как оказалось, молоко лучше утоляет жажду, чем вода.

Исследователи из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии узнали, какой напиток лучше всего утоляет жажду.

О результатах исследования сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

Ученые сравнили влияние на организм воды, кофе, молока и алкогольных напитков.

Как рассказал автор исследования профессор Рональд Моган, молоко показало лучшие результаты в борьбе с жаждой, чем обычная вода, так как напиток животного происхождения содержит сахарную лактозу, немного белка и немного жира.

Все они помогают замедлить отток жидкости из желудка и не испытывать жажду в течение относительно длительного периода времени. В молоке также есть натрий, который действует как губка и держит воду в организме и из-за этого вырабатывается меньше мочи.

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Кроме того, неплохо "увлажняет организм" кофе. В случае употребление 2-4 чашек напитка с кофеином. Мочегонный эффект от кофе может наблюдаться у тех, кто пьет его крайне редко. У тех, кто употребляет его регулярно, реакция слабее. В любом случае снизить мочегонный эффект можно, добавив в кофе две столовые ложки молока.

В свою очередь, пиво не лучшим образом влияет на жажду. "Пиво в больших объемах приводит к меньшей потере воды, чем виски, потому что в первом случае вы просто потребляете больше жидкости. Крепкие алкогольные напитки в чистом виде обезвоживают, разбавленные спиртные напитки – нет", - рассказывает профессор.

Более того, при чрезмерном употреблении пива, утром могут появиться отеки.

Ученые отмечают, что употреблять сладкие напитки нужно осторожно. Фруктовые соки или кола могут дольше находиться в желудке, но медленнее выходит из него по сравнению с простой водой, но как только эти напитки попадают в тонкий кишечник, высокая концентрация сахара разжижается во время физиологического процесса, который называется осмосом. Этот процесс фактически "вытягивает" воду из организма в тонкий кишечник для разведения сахара, который содержат эти напитки. А технически все, что находится внутри кишечника, находится вне вашего тела.

Исследователи отмечают, что сок и содовая не только меньше увлажняют, но приносят дополнительные сахар и калории. Если стоит выбор между содовой и водой для гидратации, выбирайте воду. Ведь нашим почкам и печени необходима вода, чтобы избавиться от токсинов в нашем теле. Также вода играет ключевую роль в поддержании эластичности и упругости кожи. Это самый дешевый увлажняющий крем, который вы найдете.

Вода помогает суставам смазываться и предотвращать инфекции и переносит питательные вещества к нашим клеткам - в большинстве ситуаций людям не нужно слишком беспокоиться о том, что пить чаще.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что ученые узнали, что употребление газировки влияет на память, уменьшает объем головного мозга и может спровоцировать инсульт.