В США начали принимать заказы на покупку робособак Spot (видео)

Робота запустили в массовое производство, некоторые потребители уже тестируют его в условиях раннего доступа.

Американская роботостроительная компания Boston Dynamics начала принимать коммерческие заказы на своего четырехлапого робота Spot, который получил известность в сети благодаря вирусным видео и мемам.

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Раздел для заказа робота теперь доступен на сайте Boston Dynamics. В описании к рекламному ролику Spot на Youtube подчеркивается, что это проворный робот, которого можно приспособить для выполнения широкого перечня задач.

Автономная платформа может двигаться по пересеченной местности и избегать препятствий. Разработчики считают, что Spot можно использовать не только для развлечения, но также в строительстве и промышленности.

Отмечается, что робота запустили в массовое производство. Некоторые потребители уже проводят тестирование Spot в условиях раннего доступа.

Boston Dynamics регулярно выкладывает в сеть видео со своими роботами. Многие из них становятся мемами.

В июне на конференции Amazon робопес Spot Mini решил поиграть с настоящей собакой. Момент попал на видео.