Украинская школьница изобрела устройство, спасающее жизни в замкнутом пространстве

На его дальнейшую разработку девушка получила грант от государства в размере 500 тысяч гривень.

Украинская школьница Анастасия Кононенко получила государственный грант в 500 тысяч гривень на развитие своего изобретения.

Читайте такжеУкраинские разработчики показали свои изобретения на выставке в Берлине (видео)Об этом сообщили в пресс-службе Малой академии наук Украины.

Отмечается, что школьница придумала устройство, которое спасает жизни в замкнутом пространстве. Например, автоматически выключает климат-контроль внутри закрытого автомобиля. Это, в свою очередь, может спасти жизни детей и животных, которые оказались внутри него.

Система работает на основе трех датчиков – температуры, звука и движения. Они фиксируют соответствующие параметры и посылают сообщение на телефон, что в помещении осталось живое существо.

«Датчик температуры может при необходимости самостоятельно регулировать температуру: или делать ее более теплой или более холодной. Устройство можно использовать в любых замкнутых пространствах: это может быть и машина, и боксы в больницах», – рассказала Кононенко.

Сообщается, что Анастасия получит грант не наличными, а услугами. Она потратит его на разработку бизнес-модели, подготовку презентационных материалов, лабораторное тестирование изобретения, подготовку патента и консалтинговые услуги.

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