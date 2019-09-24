Украинская школьница изобрела устройство, спасающее жизни в замкнутом пространстве
Украинская школьница Анастасия Кононенко получила государственный грант в 500 тысяч гривень на развитие своего изобретения.
Читайте такжеУкраинские разработчики показали свои изобретения на выставке в Берлине (видео)Об этом сообщили в пресс-службе Малой академии наук Украины.
Отмечается, что школьница придумала устройство, которое спасает жизни в замкнутом пространстве. Например, автоматически выключает климат-контроль внутри закрытого автомобиля. Это, в свою очередь, может спасти жизни детей и животных, которые оказались внутри него.
Система работает на основе трех датчиков – температуры, звука и движения. Они фиксируют соответствующие параметры и посылают сообщение на телефон, что в помещении осталось живое существо.
«Датчик температуры может при необходимости самостоятельно регулировать температуру: или делать ее более теплой или более холодной. Устройство можно использовать в любых замкнутых пространствах: это может быть и машина, и боксы в больницах», – рассказала Кононенко.
Сообщается, что Анастасия получит грант не наличными, а услугами. Она потратит его на разработку бизнес-модели, подготовку презентационных материалов, лабораторное тестирование изобретения, подготовку патента и консалтинговые услуги.
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