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Ученые обнаружили на глубине 2,4 километра микробов, дышащих сульфатами

14:07, 28 августа 2019
Наука и IT
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Пока ученые не могут точно сказать, к какому виду принадлежат микробы / фото: mixstuff.ru

О результатах исследований они доложили в статье, опубликованной в журнале Geomicrobiology Journal.

Указанная шахта, как было известно ранее, связана с самым древним естественным резервуаром воды, которая остается изолированной от атмосферы Земли многие миллионы лет. Обнаружение микробов на такой глубине до последнего времени считалось невозможным из-за отсутствия необходимых для поддержания жизни химических элементов. 

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«Было здорово обнаружить их там», — заявила геолог Барбара Шервуд, соавтор открытия.

Взяв образцы древней воды на пробу, ученые обнаружили в них следы метаболизма микроорганизмов. Пока ученые не могут точно сказать, к какому виду принадлежат микробы, но они пришли к выводу что относятся те к так называемым сульфатредуцирующим бактериям, которые окисляют в анаэробных условиях водород, «дыша» сульфатами.

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Теги: #микробы