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Facebook на День независимости заблокировал крупнейший паблик об украинском языке

03:17, 27 августа 2019
Наука и IT
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Причина блокировки паблика - неизвестна / argumentua.com

Об этом сообщил активист Алексей Кляшторный.

"Паблик "Mova" заблокирован! 520000 подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриотичных страниц во всем украинском сегменте Facebook заблокирована!", - говорится в сообщении.

Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки Facebook.

Как сообщал УНИАН, социальная сеть Twitter решила изменить свою рекламную политику. Компания запретила рекламу от новостных медиакомпаний, подконтрольных государствам, мотивируя свое решение желанием «сохранить и защитить открытый и здоровый диалог» в сети.

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Теги: #соцсеть#Facebook#украинский язык