Facebook на День независимости заблокировал крупнейший паблик об украинском языке
03:17, 27 августа 2019Наука и IT
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Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки Facebook.
Причина блокировки паблика - неизвестна / argumentua.com
На День Независимости Украины социальная сеть Facebook заблокировала крупнейший паблик об украинском языке "Mova".
Об этом сообщил активист Алексей Кляшторный.
"Паблик "Mova" заблокирован! 520000 подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриотичных страниц во всем украинском сегменте Facebook заблокирована!", - говорится в сообщении.
Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки Facebook.
Как сообщал УНИАН, социальная сеть Twitter решила изменить свою рекламную политику. Компания запретила рекламу от новостных медиакомпаний, подконтрольных государствам, мотивируя свое решение желанием «сохранить и защитить открытый и здоровый диалог» в сети.
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