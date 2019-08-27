Facebook на День независимости заблокировал крупнейший паблик об украинском языке

Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки Facebook.

На День Независимости Украины социальная сеть Facebook заблокировала крупнейший паблик об украинском языке "Mova".

Об этом сообщил активист Алексей Кляшторный.

"Паблик "Mova" заблокирован! 520000 подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриотичных страниц во всем украинском сегменте Facebook заблокирована!", - говорится в сообщении.

Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки Facebook.

Как сообщал УНИАН, социальная сеть Twitter решила изменить свою рекламную политику. Компания запретила рекламу от новостных медиакомпаний, подконтрольных государствам, мотивируя свое решение желанием «сохранить и защитить открытый и здоровый диалог» в сети.