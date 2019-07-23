В Германии автоматическому гаражу разрешили парковать машины без присмотра человека (видео)

Компании Daimler и Bosch заявляют, что это первое в мире разрешение на эксплуатацию автомобилей с четвертым уровнем автономности в пределах парковки.

Немецкие компании Daimler и Bosch получили от властей Германии разрешение на полноценную эксплуатацию системы беспилотной парковки без участия людей.

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Как сообщает N+1, теперь на въезде в гараж в музее Mercedes-Benz в Штутгарте водитель может сдать автомобиль под управление системы парковки, после чего он с помощью автоматики самостоятельно проедет до отведенного ему места и припаркуется.

Отмечается, что компании не раскрывают, с какими именно автомобилями работает гараж, однако, по-видимому, он совместим только с автомобилями Mercedes-Benz, причем неизвестно, какие модели будут поддерживать эту функцию.

В то же время, Daimler и Bosch заявляют, что это первое в мире разрешение на эксплуатацию, а не тестирование, автомобилей с четвертым уровнем автономности в пределах парковки.

Отмечается, что Daimler и Bosch создали беспилотный гараж еще в 2015 году. В первые годы он работал в режиме тестирования: изначально он работал в закрытом режиме, затем его открыли для обычных пользователей, но во время поездок за рулем находился страхующий водитель.

Теперь компании получили от министерства транспорта земли Баден-Вюртемберг разрешение на эксплуатацию парковки в обычном режиме без страхующего водителя.

Ранее сообщалось, что компания Apple купила стартап Drive.ai, который занимался разработкой IT-систем для беспилотных автомобилей.