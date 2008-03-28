Осуществлен первый в мире безопасный мобильный звонок на борту самолета

Первый в мире авторизованный звонок по мобильному телефону на борту самолета во время коммерческого рейса последовал за успешным введением системы AeroMobile "Авиалиниями Эмиратов", сообщили УНИАН в пресс-службе компании Telenor.

Первые звонки были осуществлены во время рейса EK751 между Дубаем и Касабланкой, "Авиалиний Эмиратов" 20 марта, после получения всех необходимых разрешений от компетентных органов в сфере авиации.

AeroMobile является совместным предприятием компаний Telenor и ARINC, а также результатом исследовательского инновационного проекта Telenor.

Это событие положило начало регулярному использованию услуг мобильной телефонии и передачи данных на бортах самолетов. Экспериментальные и маркетинговые исследования показали, что пассажиры, особенно путешествующие по делам и часто пользующиеся авиатранспортом, а также отдыхающие, очень заинтересованы в мобильной связи во время полета.

Решения AeroMobile предоставляют пассажирам возможность безопасного использования личных мобильных телефонов во время полетов точно так же, как и на земле. Плата за звонки начисляется напрямую на текущие счета мобильных телефонов пассажиров по тарифам международного роуминга.

Справка УНИАН. Компания AeroMobile Limited с местонахождением в Великобритании принадлежит компаниям Telenor ASA и ARINC Inc. Реагируя на требования рынка, компания, начиная с 2003 года, работает с целью предоставления пассажирам возможности безопасного использования личных мобильных телефонов и "электронных помощников" (PDA).

AeroMobile – первая коммерчески доступная технология предоставления услуг мобильной связи во время полетов. Система AeroMobile взаимодействует с существующими и будущими системами связи "самолет-земля" и разработана в полном соответствии с применимыми авиационными требованиями в области сертификации/полетопригодности, а также нормативными требованиями в области наземных телекоммуникаций.

Компания Telenor, главный офис которой находится в Осло (Норвегия), является международным провайдером высококачественных телекоммуникационных услуг, услуг передачи данных и телерадиовещания.

Telenor является одной из крупнейших компаний Норвегии, доходы которой в 2007 году составили около 105 млрд. норв. крон (включая "Киевстар"), а количество сотрудников насчитывает 35 800 человек в Норвегии и за рубежом. Акции Telenor котируются на Фондовой бирже в Осло под тиккером TEL. Компания владеет 56,5% акций украинского оператора «Киевстар».