В Германии на железной дороге информацию пассажирам предоставляет робот Сэмми (видео)

Машина на имя Сэмми расскажет с какого пути отправляется поезд, где купить кофе или оставить багаж.

В Германии на железной дороге информацию пассажирам предоставляет робот по имени Сэмми.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отныне пассажиры, которые путешествуют на поезде из Берлина, могут получить информацию у искусственного интеллекта.

Машина по имени Сэмми расскажет с какого пути отправляется поезд, где купить кофе или оставить багаж. Авторы проекта говорят, что такая технология поможет предоставить информацию большему количеству желающих. Особенно в период загрузки станции.

Пока Сэмми на испытательном сроке, который продлится шесть недель.

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