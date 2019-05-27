В России молния ударила в ракету при старте с космодрома

Несмотря на инцидент, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с российского космодрома Плесецк.

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Об этом сообщил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук, сообщает ТАСС.

При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

Ранее источник ракетно-космической отрасли сообщил, что молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 с пусковой установки № 4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту.

Как сообщал УНИАН, 11 октября космический корабль «Союз МС-10» совершил аварийную посадку. На борту корабля были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они приземлили пилотируемый блок на парашютах в ручном режиме.

Впоследствии в «Роскосмосе» заявили, что причиной аварии ракеты «Союз» стала некорректная работа датчика, сигнализирующего об отделении первой и второй ступеней носителя.