На книжной выставке в Полтаве показали бесценный экземпляр "Энеиды" Котляревского (фото)

Книга была издана в Петербурге в 1809 году и подписана автором.

В Полтаве в сопровождении спецназовцев из музея классика украинской литературы Ивана Котляревского в библиотеку доставили бесценный экземпляр «Энеиды» - петербургское издание 1809 года с автографом автора.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области, уникальное издание с дарственной надписью Котляревского демонстрировали на второй универсальной выставке-ярмарке «Поиск», которая проходит в областной научной библиотеке и в этом году вышла на международный уровень.

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Выставка, которая проходит 23-24 мая, посвящена 250-летию со дня рождения зачинателя новой украинского языка Ивана Котляревского.

Особую ценность экземпляра «Энеиды» предоставляет дарственная надпись автора, датированная 1833-м годом: «Елисавете Ивановне Бибиковой в знак уважения и преданности от Сочинителя. 1833. Марта 8 дня Полтава».

Экземпляр «Энеиды» имеет «огромную ценность и для коллекционеров и библиофилов», поэтому организаторы выставки попросили полицию об охране.

В полиции сообщили, что «национальное сокровище», которое имеет уникальную ценность не только для музея Котляревского, Полтавщины, Украины, но и всего мира, бойцы батальона полиции особого назначения сопровождали от хранилища до библиотеки и от выставочного зала мемориального музея.

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