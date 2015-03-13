В Южной Корее одобрили использование приложений для борьбы с подростковым суицидом

Правительство Южной Кореи одобрило использование приложений для мобильных телефонов, разработанных чтобы предупреждать родителей о том, что их ребёнок, возможно, собирается покончить с собой, сообщает BBC.

Приложения анализируют содержание сообщений, оставляемых подростками в соцсетях, и проверяют их на наличие слов, способных указывать на суицидальные настроения автора.

Если механизм срабатывает, на смартфон родителей подростка приходит тревожное уведомление.

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В Южной Корее очень высокий уровень подростковых самоубийств, который нередко связывают со стрессом из-за завышенных, по мнению многих, требований в школе.

Только в прошлом году с собой покончили 118 юношей и девушек школьного возраста.