Ученые призывают защитить Солнечную систему от новой «золотой лихорадки»

Предложение уже сейчас заняться защитой космоса появилась потому, что компании уже обращают внимание на полезные ископаемые за пределами Земли.

Ученые настаивают, что значительная часть Солнечной системы должна быть защищена как «космическая дикая природа». В частности, речь идет о спасении планет, их спутников и других тяжелых тел от стихийных шахтеров и других форм промышленной эксплуатации.

Как сообщает The Guardian, ученые требуют, чтобы 85% нашей Солнечной системы были защищены от человеческой промышленности. Лишь одна восьмая ее часть будет доступна для космических компаний, которые хотят добывать полезные ископаемые, минералы и другие ценные материалы за пределами Земли.

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Главной целью этого ограничения будет не просто сохранение космоса вокруг нас в его нынешнем состоянии, а достижение гарантии, что человечество избежит катастрофического будущего, в котором все ресурсы в пределах его досягаемости будут преждевременно потреблены.

«Если мы не подумаем об этом сейчас, мы продолжим движение вперед по привычной нам схеме. И через несколько сотен лет мы предстанем перед чрезвычайным кризисом, намного хуже того, в котором сейчас находится Земля», - сказал старший астрофизик Смитсонской обсерватории астрофизики в Кембридже.

«Как только мы освоим всю Солнечную систему, нам будет некуда деваться», - пояснил он.

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Новообразованные компании по добыче минералов в космосе нацелились на залежи железа и дорогих металлов в астероидах, общая стоимость которых оценивается в триллионы долларов. Также значительные залежи дорогих минералов и триллионы тонн воды найденные на Луне. В Великобритании компания Asteroid Mining Corporation надеется отправить на орбиту спутник в ближайшие годы для освоения астероидов недалеко от Земли.