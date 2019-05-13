Ученые призывают защитить Солнечную систему от новой «золотой лихорадки»
Ученые настаивают, что значительная часть Солнечной системы должна быть защищена как «космическая дикая природа». В частности, речь идет о спасении планет, их спутников и других тяжелых тел от стихийных шахтеров и других форм промышленной эксплуатации.
Как сообщает The Guardian, ученые требуют, чтобы 85% нашей Солнечной системы были защищены от человеческой промышленности. Лишь одна восьмая ее часть будет доступна для космических компаний, которые хотят добывать полезные ископаемые, минералы и другие ценные материалы за пределами Земли.
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Главной целью этого ограничения будет не просто сохранение космоса вокруг нас в его нынешнем состоянии, а достижение гарантии, что человечество избежит катастрофического будущего, в котором все ресурсы в пределах его досягаемости будут преждевременно потреблены.
«Если мы не подумаем об этом сейчас, мы продолжим движение вперед по привычной нам схеме. И через несколько сотен лет мы предстанем перед чрезвычайным кризисом, намного хуже того, в котором сейчас находится Земля», - сказал старший астрофизик Смитсонской обсерватории астрофизики в Кембридже.
«Как только мы освоим всю Солнечную систему, нам будет некуда деваться», - пояснил он.
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Новообразованные компании по добыче минералов в космосе нацелились на залежи железа и дорогих металлов в астероидах, общая стоимость которых оценивается в триллионы долларов. Также значительные залежи дорогих минералов и триллионы тонн воды найденные на Луне. В Великобритании компания Asteroid Mining Corporation надеется отправить на орбиту спутник в ближайшие годы для освоения астероидов недалеко от Земли.