Apple представляет новые продукты

Интернет-магазин компании Apple Store закрыт на обновление, так традиционно делает компания перед обновлением ассортимента, сообщает Лента.ру.

Читайте такжеApple показала, как на iPad можно снимать фильмыПредполагается, что главный событием должно стать объявление цен и точных сроков поставки умных часов в модификациях Apple Watch, Watch Sport и Watch Edition. По неофициальным данным, стоимость младших моделей составит $300-400, а покрытые золотом Watch Edition обойдутся в $1,2 тыс. Однако некоторые СМИ утверждают, что даже простые модели обойдутся в $1 тыс., а с драгоценным покрытием будут оцениваться в $10-12 тыс.

Если анонс часов практически неминуем, ведь их поставку Apple обещал начать в начале 2015 года, то на презентации нам покажут и множество способов их использования. От классического наблюдения за своим физическим состоянием и пройденным за день расстоянием до обнаружения машины на парковке. Также объявят и дату начала продаж. Скорее всего, первые страны получат их в конце марта — начале апреля 2015 года.

Хотя умные часы Apple Watch — самый ожидаемый продукт предстоящей презентации, возможно, он будет не единственным. Издание The Wall Street Journal сообщает, что мы в очередной раз можем ждать Macbook Air c дисплеем высокого разрешения Retina. Причем это будет 12-дюймовая модель в отличие от 11- и 13-дюймовых модификаций, предлагаемых сейчас. Также мы можем ожидать представления планшета iPad Pro для офисной работы с 12,9-дюймовым дисплеем. Правда, сомнительно, что оба вышеперечисленных устройства Apple может анонсировать одновременно, так как они являются конкурентами друг для друга.

Также Apple может обновить приставку Apple TV, добавив в новой версии поддержку разрешения 4К, выпустить наушники с использованием технологий компании Beats, купленной в 2014 году за $3,2 млрд. Из программных решений может быть анонсировано обновление мобильной версии iOS и какие-то продукты для отслеживания состояния здоровья и взаимодействия техники с умным домом.