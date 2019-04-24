Newsweek: Ядерное оружие может спасти Землю от астероидов, но это незаконно

Защищаться от космических угроз такими методами запрещают законы времен Холодной войны.

В 1998-м раздутый фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли стал самым кассовым фильмом года. Блокбастер показал историю о том, как работник нефтяной бурильной станции вместе с маловероятным экипажем неудачников закладывает ядерную бомбу внутри гигантского астероида, который направляется к Земле. Так герои спасают человечество.

«Армагеддон» вряд ли можно назвать точным фильмом. В нем полно нонсенса научной фантастики. Но более чем через 20 лет после выхода ленты суть его сюжета – использование ядерного оружия для предотвращения катаклизма из-за столкновения с астероидом – уже не кажется такой глупой, как раньше.

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Об этом на страницах Newsweek пишет профессор международного законодательства Университета Ридинга в Великобритании Джеймс Грин.

Столкновение с гигантским астероидом маловероятно, но если оно случится, последствия для всего живого на Земле будут большими. Так называемые "околоземные объекты" (NEO) не часто бьют по нашей планете. Собственно, известно про один такой случай, о котором могут рассказать останки динозавров. Конечно, низкая вероятность рисков заставляет относиться к ним скептически. И до недавнего времени угроза столкновения с NEO считалась лишь сюжетом для Голливуда.

Но все изменилось после того, как в 2013 году метеорит упал на Челябинск в России и ранил более тысячи человек. И вот неожиданно угроза от таких объектов стала «реальной». Крупные международные игроки, такие как США, Россия и Евросоюз, теперь начали тратить деньги на проекты, которые позволят выявить приближение NEO, а также предложат формальные стратегии ответа. К примеру, в 2016 году в США впервые появилась «Национальная околоземная стратегия готовности».

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В ООН в последнее время происходили процессы зарождения международной институциональной инфраструктуры по выявлению и ответе на угрозы со стороны астероидов. В рамках этих процессов и на фоне наращивания научных оценок появилось также заметное внимание к возможности применения ядерного оружия ради спасения планеты. США и Россия даже обсуждали совместную работу над ядерной инициативой обороны планеты. Вдруг оказалось, что такие, как герой Брюса Уиллиса и его команда действительно нужны NASA.

Автор замечает, что, будучи юристом, он заинтересовался, как все эти инициативы вписываются в международное законодательство. И как оказалось, не так уж и хорошо. Сплетение закона о нераспространении ядерного оружия, космического законодательства и еще целого ряда соглашений времен Холодной войны делает невозможной ядерную планетарную оборону. Юридическая картинка не всегда четкая. Соответствующие законодательные нормы разрабатывались супердержавами учитывая гонку вооружений, а не приближение астероидов. Но если бы остро встал вопрос о защите от NEO, могло бы оказаться, что предложенный ядерный ответ противоречит международному закону.

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Например, статья 4 Договора о космическом пространстве 1967 года запрещает размещение ядерного оружия в космосе. Наибольшим препятствием стал бы Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой от 1963 года. Хотя не все страны мира подписанты документа, но США и Россия ими остаются. Статья 1 этого договора запрещает «любые ядерные взрывы в космическом пространстве». И это лишь ключевые документы. Есть еще много юридических преград для спасения Земли.

Так что же? Если придется выбирать между выполнением юридических инструкций и сохранением человечества от вымирания, то выбора на самом деле и не будет. Закон не должен превратиться в пакт глобального самоубийства. Тем временем Россия уже подала сигнал, что в случае приближения астероида к нашей планете она готова сделать первый ядерный запуск. Но игнорирование закона – всегда опасное дело. И не трудно представить, как страны используют условную сделку об «астероидах» для оправдания разработки ядерных боеголовок. И это может вызвать большую тревогу, чем гипотетическое падение большого камня с неба.