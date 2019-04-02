Apple больше не самая прибыльная компания в мире: кто потеснил IT-гиганта

Она уступила это звание государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Компания Apple лишилась звания самой прибыльной компанией в мире (речь о публичных компаниях - ред. ). Она уступила это звание государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая является крупнейшей нефтедобывающей компанией в мире (на нее приходится более 10% мировой добычи нефти).

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Об этом сообщает itc.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.

В 2018 году выручка нефтяного гиганта Saudi Aramco составила $356 млрд, а чистая прибыль — целых $111 млрд. Таким образом, в прошлом году Saudi Aramco получила больше чистой прибыли, чем Apple ($60 млрд), Alphabet ($30,7 млрд) и ExxonMobil ($21 млрд), которые занимают второе, третье и четвертое места рейтинга соответственно, вместе взятые.

Отметим, что в 2017 году чистая прибыль Saudi Aramco составляла $76 млрд. Учитывая огромный отрыв лидера, маловероятно, что Apple сможет вернуть себе лидерство в обозримом будущем. Но сможет сохранить за собой второе место, учитывая, что Alphabet по прибыли отстает почти в два раза.

Здесь следует отметить, что в этом году Saudi Aramco впервые раскрыла финансовую отчетность перед размещением международных облигаций (компания планирует выпустить облигации на $10 млрд, чтобы профинансировать сделку по выкупу 70% акций нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), которая оценивается в $69 млрд). Таким образом, Saudi Aramco могла быть самой прибыльной и в предыдущие годы, но никто, кроме руководства и собственников, об этом не знал, так как финансовая отчетность была закрытой.