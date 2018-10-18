В Японии проходит Всемирный съезд роботов (фоторепортаж, видео)
10:51, 18 октября 2018Наука и IT
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В этом году ученые представили 1700 новейших роботов.
В Японии изобретатели представили роботов, способных заменить людей в повседневных профессиях.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Японии проходит Всемирный съезд роботов. Чтобы презентовать свои небывалые изобретения, в выставочном центре Токио собралось 725 изобретателей.
В этом году ученые представили 1700 новейших роботов. Некоторые вместе повторяют человеческие танцевальные движения, другие могут выполнить за хозяина всю домашнюю работу.
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