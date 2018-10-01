Samsung готовит к выпуску новый смартфон в линейке Galaxy A

Samsung, судя по всему, отказалась от линейки P.

Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A6s c 6 ГБ оперативной памяти.

Под этим именем мир увидит гаджет Samsung Galaxy P30, поскольку Samsung, судя по всему, отказалась от линейки P, пишет "Новое время" со ссылкой на PhoneArena.

Смартфон Samsung Galaxy A6s получит стеклянный корпус, а также двойную основную камеру с поддержкой 2-кратного оптического зума. Также мобильному устройству приписывают 18:9 экран Super AMOLED с разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD+).

Среди характеристик Samsung Galaxy A6s перечислены 6 ГБ оперативной памяти, 64 и 128 ГБ встроенной памяти, а также неназванный процессор с тактовой частотой до 2,2 ГГц, которым может оказаться Snapdragon 660 или 710. Это важное обновление по сравнению с Snapdragon 450 внутри модели A6 +.

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В основной сдвоенной камере установлены датчики изображения разрешением 12 и 2 Мп. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный датчик изображения. Гаджет получит разъемы USB Type-C и 3,5 мм для наушников.

Дактилоскопический датчик расположен на задней панели, емкость аккумулятора составляет 3300 мАч. Габариты корпуса равны 156,14 х 76,4 х 8,39 мм. Смартфон из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Добавим, что анонс смартфона ожидается 11 октября. На старте продаж новинка будет продаваться на территории Китая, Южной Кореи, а также ряда других азиатских стран.