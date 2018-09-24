Сколько дней нужно работать украинцам, чтобы купить новый iPhone - исследование

Проще всего будет купить новинку от Apple жителям самых развитых стран Европы и ОАЭ.

Аналитики решили исследовать, сколько дней нужно работать, чтобы купить заветную новинку Apple в Украине и некоторых других странах мира.

Статистика основана на официальных данных о среднестатистической заработной плате в каждой стране, а также на официальных ценах на смартфоны iPhone Xs с памятью 64 Гб, передает Picodi.

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Так, чтобы приобрести новый айфон Xs в Швейцарии, нужно отработать 5,1 дня, в Люксембурге — неполные 7 дней, а в Норвегии и Дании — 7 с «хвостиком». В топе оказались и Арабские Эмираты: денег, заработанных за 7,6 дня, вполне хватит на смартфон последнего поколения. В самих Соединённых Штатах нужно работать 8,4 дня.

Принимая во внимание среднестатистические зарплаты по стране, украинцам потребуется 136 полных рабочих дней, чтобы заработать на новинку. При условии, что не надо тратиться на одежду, питание, ЖКХ и прочие «мелочи» жизни. Сложнее придётся только на Филиппинах — 156 рабочих дней за айфон. Рядом в рейтинге Пакистан и Казахстан — 88 и 86 дней соответственно.

Чем дальше на запад, тем статистика становится приятнее: от 32 до 38 дней нужно посвятить работе, чтобы накопить на айфон в официальных эпплсторах Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Венгрии.

Большинство стран еврозоны оказалось в середине нашего рейтинга. В Австрии, Германии, Финляндии и Франциинужно работать около 10,5 дней, в Греции и Португалии — около 27.

Ранее СМИ сообщали, что iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch станут доступны украинцам в первой половине октября.