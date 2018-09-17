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"Tesla" для новорожденных: в США создали смарт-коляску с подогревом и автопилотом (видео)

14:08, 17 сентября 2018
Наука и IT
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Коляска способна корректировать скорость, отслеживать препятствия и поддерживать безопасную дистанцию.

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Интеллектуальное устройство бережно присмотрит за малышом, подогреет бутылочку и включит музыку, не отставая ни на шаг от родителей.

Все это управляется с помощью приложения на iOS или Android-смартфоне.

Заряда аккумулятора Smartbe хватает на пять часов интенсивной работы.

Купить «умную» коляску можно за 3199 долларов.

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Теги: #наука#Tesla#автопилот#коляска