"Tesla" для новорожденных: в США создали смарт-коляску с подогревом и автопилотом (видео)

"Умная" детская коляска Smartbe - может самостоятельно двигаться без каких-либо усилий со стороны родителей.

Перед современными родителями больше не стоит проблема, с кем оставить ребенка во время занятий спортом.

Коляска способна корректировать скорость, отслеживать препятствия и поддерживать безопасную дистанцию.

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Интеллектуальное устройство бережно присмотрит за малышом, подогреет бутылочку и включит музыку, не отставая ни на шаг от родителей.

Все это управляется с помощью приложения на iOS или Android-смартфоне.

Заряда аккумулятора Smartbe хватает на пять часов интенсивной работы.

Купить «умную» коляску можно за 3199 долларов.