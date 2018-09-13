В пещере Южной Африки ученые обнаружили таинственный древний знак (фото)

Ученые обнаружили в слое, датированном 73 тысячами лет, фрагмент силькрета (породы, образованной кремнеземом, песком и гравием) с четким узором в виде октоторпа, нарисованного охрой.

Ученые обнаружили в пещере в Южной Африке рисунок в виде октоторпа («решетки» или «хеша»), возраст которого достигает 73 тысячи лет назад, что делает символ самым древним образцом наскальной живописи. Значение изображение остается неизвестным, однако археологи предполагают, что он служил ритуальным или художественным целям. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Ученые обнаружили в слое, датированном 73 тысячами лет, фрагмент силькрета (породы, образованной кремнеземом, песком и гравием) с четким узором в виде октоторпа, нарисованного охрой. Анализ показал, что этот символ, вероятно, является частью более крупного рисунка.

Открытие позволяет отодвинуть возраст пещерной живописи на 30 тысяч лет. Хотя известно, что неандертальцы создавали наскальные рисунки 64 тысячи лет назад, исследователи до сих пор находили рисунки, сделанные Homo sapiens, которые датировались лишь 40 тысячами лет.