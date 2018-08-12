Смотрим в небо: этой ночью пик звездопада Персеиды

Метеорный поток ежегодно проходит в августе со стороны созвездия Персея.

В ночь с 12 на 13 августа можно наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды.

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Плотность потока составит 60-70 метеоров в час, а это значит, что можно увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.

Такой звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика, а затем падает. Средняя скорость Персеид - 210 тыс. км/ч.

Рекордная плотность "падающих звезд" была в 1863 году, когда в час на ночном небе фиксировали сразу 215 ярких вспышек.

Напомним, звездопад стартовал 11 августа в 22:00. Пик явления приходится на ночь на 11 августа и 13 августа.