Samsung анонсировала выход новой "умной" колонки (фото)

Для того, чтобы активировать голосовой помощник Samsung, необходимо просто сказать "Эй, Bixby".

Компания Samsung провела презентацию, на которой анонсировала выход новой "умной" колонки Galaxy Home, оснащенной голосовым ассистентом Bixby.

По словам представителей компании, колонка призвана "сочетать впечатляющий звук и элегантный дизайн", передает zn.ua со ссылкой на The Verge.

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Колонка оснащена шестью динамиками и сабвуфером, которые позволяют обеспечить равномерное распространение звука. Кроме того, в нее встроено восемь мощных микрофонов, которые улавливают голос пользователя.

Для того, чтобы активировать голосовой помощник Samsung, необходимо просто сказать "Эй, Bixby". Помощник может включить музыку или выполнить некоторые другие операции.

Представитель компании сообщил, что колонка может «сканировать пространство вокруг себя и управлять звуком», направляя его в ту сторону, где находится пользователь.

Вместе с тем, Samsung раскрыла не все подробности нового устройства, пообещав сделать это на конференции для разработчиков в ноябре.

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 9 августа, компания Samsung представила свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9.