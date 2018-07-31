В WhatsApp запустили функцию групповых видеозвонков
12:28, 31 июля 2018Наука и IT
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Вместе общаться между собой теперь смогут одновременно до четырех людей.
Иллюстрация / REUTERS
В мессенджере WhatsApp на платформах Android и iOS начала работать функция групповых видеозвонков.
Об этом сообщается в блоге сервиса, пишет Inforesist.
Известно, что вместе общаться между собой теперь смогут одновременно до четырех людей. При этом разработчики заверяют, что оптимизировали передачу видео и аудитрафика, учитывая разное количество мобильных сетей. Звонки подвергаются шифрованию, как и полностью все общение в мессенджере.
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Сообщается, что для создания группового звонка пользователю достаточно будет набрать сначала одного собеседника, а после этого нажать иконку «плюс» в правом верхнем углу и добавить в разговор уже других участников.
Данную функцию сейчас запускают для всех пользователей.
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