В WhatsApp запустили функцию групповых видеозвонков

Вместе общаться между собой теперь смогут одновременно до четырех людей.

В мессенджере WhatsApp на платформах Android и iOS начала работать функция групповых видеозвонков.

Об этом сообщается в блоге сервиса, пишет Inforesist.

Известно, что вместе общаться между собой теперь смогут одновременно до четырех людей. При этом разработчики заверяют, что оптимизировали передачу видео и аудитрафика, учитывая разное количество мобильных сетей. Звонки подвергаются шифрованию, как и полностью все общение в мессенджере.

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Сообщается, что для создания группового звонка пользователю достаточно будет набрать сначала одного собеседника, а после этого нажать иконку «плюс» в правом верхнем углу и добавить в разговор уже других участников.

Данную функцию сейчас запускают для всех пользователей.