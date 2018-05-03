Теплая и мокрая, как Агилера в новом клипе: ученые рассказали о "пустыне", которая покрывала молодой Марс

Воды на "мокром и теплом" раннем Марсе было достаточно мало, что превращало некоторые регионы планеты в аналоги земных полупустынь и засушливых регионов.

Ученые заявили, что молодой Марс был похож не на Землю, а на Татуин из киносаги "Звездные войны" или любую другую пустынную планету из фильмов и книг, вода на которой присутствует, но в очень небольших количествах.

Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Geoscience, передает Риа Наука.

Недавние наблюдения за Марсом при помощи наземных телескопов показали, что за минувшие 3,7 миллиарда лет Марс потерял целый океан воды, которой хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность Красной планеты океаном толщиной в 140 метров. Куда пропала эта вода, ученые сегодня пытаются выяснить, изучая древние марсианские метеориты.

В ходе нового исследования ученые проанализировали то, насколько сильно мог прогреваться ранний Марс при наличии больших и малых количеств льда на его поверхности.

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Как объясняют ученые, главный недочет их коллег заключается в том, что они всегда предполагали, что на Марсе присутствовали большие запасы водного льда, покрывавшего почти всю поверхность планеты. Исследователи решили проверить, что произойдет, если уменьшить эти ледовые запасы до минимально допустимого уровня, не противоречащего наблюдениям зондов и марсохода Curiosity.

Их расчеты показали, что в таких условиях Марс будет достаточно теплой планетой, на которой вода сможет существовать в жидком или парообразном виде на экваторе и в тропиках даже в первые эпохи жизни Солнечной системы, когда Солнце было на треть тусклее, чем сегодня.

С другой стороны, воды на таком "мокром и теплом" Марсе было достаточно мало. Типичный уровень осадков в самых влажных его регионах не превышал 100-200 миллиметров в год, что превращало их в аналоги земных полупустынь и засушливых регионов.

Вместе с тем, по мнению ученых, и такого количества дождей вполне хватало, особенно во время интенсивных вулканических извержений, растапливавших дополнительные порции льда, для формирования временных или даже постоянных рек, озер и прочих потоков воды, чьи следы сегодня можно увидеть на Марсе.

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