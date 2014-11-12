Ученые нашли способ контролировать гены силой мысли
Группа ученых во главе с профессором-биотехнологом Швейцарской высшей технической школы Мартином Фассенгером изобрела устройство, позволяющее регулировать работу собственных генов при помощи силы мысли.
Об этом сообщают РИА Новости.
Исследователи разработали специальный механизм, состоящий из двух частей — наушников, реагирующих на мозговую активность (концентрация, расслабление) и специального импланта, представляющего собой крохотный светодиод, реагирующий на свет.
Тестирование устройства проводилось на лабораторных мышах. В тела грызунов были помещены импланты, на которые поступал сигнал, отправляемый мозговыми волнами добровольцев, участвовавших в эксперименте. Для записи мозговой активности на лбах испытуемых были размещены устройства электроэнцефалографии (ЭЭГ). Участники эксперимента эмитировали различные психические состояния. После чего записанные мозговые волны передавались по Bluetooth к генератору электромагнитного поля, контролирующему импланты, активирующие гены, в телах лабораторных мышей.
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Отмечается, что в ходе исследования ученые использовали инфракрасный свет, так как он безопасен для живых клеток и может глубоко проникать в ткани.
По мнению Фассенгера, разработанное устройство в дальнейшем может помочь людям, страдающим от эпилепсии.
“Устройство, которое мы создали, может в дальнейшем помочь людям, потерявшим связь с внешним миром. Единственное, как они могут общаться с миром, это умственная деятельность и мозговая активность. Это звучит как научная фантастика, но, очевидно, это взаимодействие разных технологий”, — рассказал ученый.