Ученые нашли способ контролировать гены силой мысли

Об этом сообщают РИА Новости.

Исследователи разработали специальный механизм, состоящий из двух частей — наушников, реагирующих на мозговую активность (концентрация, расслабление) и специального импланта, представляющего собой крохотный светодиод, реагирующий на свет.

Тестирование устройства проводилось на лабораторных мышах. В тела грызунов были помещены импланты, на которые поступал сигнал, отправляемый мозговыми волнами добровольцев, участвовавших в эксперименте. Для записи мозговой активности на лбах испытуемых были размещены устройства электроэнцефалографии (ЭЭГ). Участники эксперимента эмитировали различные психические состояния. После чего записанные мозговые волны передавались по Bluetooth к генератору электромагнитного поля, контролирующему импланты, активирующие гены, в телах лабораторных мышей.

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Отмечается, что в ходе исследования ученые использовали инфракрасный свет, так как он безопасен для живых клеток и может глубоко проникать в ткани.

По мнению Фассенгера, разработанное устройство в дальнейшем может помочь людям, страдающим от эпилепсии.

“Устройство, которое мы создали, может в дальнейшем помочь людям, потерявшим связь с внешним миром. Единственное, как они могут общаться с миром, это умственная деятельность и мозговая активность. Это звучит как научная фантастика, но, очевидно, это взаимодействие разных технологий”, — рассказал ученый.