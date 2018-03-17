Китай вывел на орбиту четвертый спутник зондирования Земли

14:36, 17 марта 2018
Наука и IT
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news.cn

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Как сообщает агентство «Синьхуа», китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2D» была запущена с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае.

С учетом этого запуска китайские ракеты-носители семейства «Чанчжэн» совершили уже 268 полетов. Название ракеты переводится как «Великий поход» и отсылает к эпизоду в истории борьбы Коммунистической партии за власть в Китае.

Китай активно развивает свою космическую программу, за первое десятилетие ХХI века страна успешно запустила на орбиту 87 спутников.

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