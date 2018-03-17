Китай вывел на орбиту четвертый спутник зондирования Земли
14:36, 17 марта 2018Наука и IT
76
С учетом этого запуска китайские ракеты-носители семейства «Чанчжэн» совершили уже 268 полетов.
За первое десятилетие ХХI века страна успешно запустила на орбиту 87 спутников \ news.cn
Четвертый китайский спутник дистанционного зондирования Земли успешно вышел на намеченную орбиту.
Читайте такжеВ Китае разработали "крылатые такси": дроны для перевозки пассажиров (видео)
Как сообщает агентство «Синьхуа», китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2D» была запущена с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае.
С учетом этого запуска китайские ракеты-носители семейства «Чанчжэн» совершили уже 268 полетов. Название ракеты переводится как «Великий поход» и отсылает к эпизоду в истории борьбы Коммунистической партии за власть в Китае.
Китай активно развивает свою космическую программу, за первое десятилетие ХХI века страна успешно запустила на орбиту 87 спутников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter